Футболки. Фото: Independent

https://racurs.ua/ua/n162123-alek-boldvin-vbyvaie-ludey-syn-trampa-stvoryv-skandalni-futbolky-foto.html

Ракурс

Алек Болдвін вбив оператора на зйомках фільму в США. Син 45-го президента США Дональда Трампа використовує цей інцидент для помсти актору, створюючи футболки зі скандальними звинуваченнями.

До цього Болдвін критикував Трампа на посаді президента. Про це повідомляє Independent.

Зброя не вбиває людей. Алек Болдвін вбиває людей, — такий напис нанесли на футболки.

Футболки були представлені в трьох кольорах (чорному, синьому та хакі) за ціною 28 доларів. Але певно через деякий час футболки з невідомої причини зняли з продажу — зараз їх не знайти в магазині сайту Дональда Трампа-молодшого.

Зазначимо, що до цього Болдвін неодноразово критикував Національну стрілецьку асоціацію США і вимагав переглянути Другу поправку до Конституції США, що дає право американцям носити зброю.

Крім того, Болдвін грав екс-президента Трампа в гумористичному телешоу Saturday Night Live, яке його висміювало. Тому син Трампа, ймовірно, вирішив помститися за честь батька.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Алек Болдвін застрелив оператора на зйомках фільму «Іржа». У день, коли була застрелена українка Галина Хатчинс, за реквізити відповідав працівник, який вийшов на заміну замість постійного реквізитора.

Джерело: Independent