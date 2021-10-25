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Ракурс
В Україні запровадили ковід-сертифікати, фото: «Дія»

Найближчі нововведення у ковід-сертифікатах анонсували у Мінцифри

25 жов 2021, 18:22
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Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України, оприлюднив найближчі плани щодо розвитку ковід-сертифікатів.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в його Telegram-каналі.

За словами Федорова, заплановані такі нововведення:


  • максимальне спрощення процесу підписання згоди при запиті ковід-сертифікатів (технологія фото ID) в мобільному додатку та на порталі;
  • можливість згенерувати PDF-сертифікат з електронного в додатку (на порталі це вже доступно);
  • продовження аналізу та виправлень алгоритму внесення даних лікарями для зменьшення людського фактору при заповненні картки пацієнта під час процесу вакцинації (часто лікарі вводять неправильний номер вакцини або кількість доз);
  • запуск бета-тестування ковідних сертифікатів для ПЛР-тестів (підключена перша лабораторія до медичної інформаційної системи) — 2−4 дні;
  • запуск бета-тестування сертифікатів для тих, хто перехворів — 2−4 дні.

Міністр зазначає, що стосовно останніх двох пунктів багато залежатиме від швидкості інтеграцій лабораторій із системою.

Нагадаємо, нещодавно з’явилася фейкова копія «Дії», призначення якої — створювати підробки ковідних сертифікатів та фейкові паспорти для покупки алкоголю неповнолітнім.

Джерело: Ракурс


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