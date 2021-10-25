Ближайшие нововведения в ковид-сертификатах анонсировали в Минцифры

В Украине ввели ковид-сертификаты, фото: «Действие»

https://racurs.ua/n162122-blijayshie-novovvedeniya-v-kovid-seritfikatah-anonsirovali-v-mincifry.html

Ракурс

Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины, обнародовал ближайшие планы развития ковид-сертификатов.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам Федорова, запланированы следующие нововведения:

максимальное упрощение процесса подписания согласия при запросе ковид-сертификатов (технология фото ID) в мобильном приложении и на портале;

возможность сгенерировать PDF-сертификат с электронного в приложении (на портале это уже доступно);

продолжение анализа и исправлений алгоритма внесения данных врачами для уменьшения человеческого фактора при заполнении карточки пациента в процессе вакцинации (часто врачи вводят неправильный номер вакцины или количество доз);

запуск бета-тестирования ковидных сертификатов для ПЦР-тестов (подключена первая лаборатория к медицинской информационной системе) — 2−4 дня;

запуск бета-тестирования сертификатов для тех, кто переболел — 2−4 дня.

Министр отмечает, что в отношении последних двух пунктов многое будет зависеть от скорости интеграции лабораторий с системой.

Напомним, недавно появилась фейковая копия «Дії», назначение которой — создавать подделки ковидных сертификатов и фейковые паспорта для покупки алкоголя несовершеннолетним.