Препарат от смертельно опасной бактерии изобрели ученые

Антибиотики. Фото: istock

https://racurs.ua/n162121-preparat-ot-smertelno-opasnoy-bakterii-izobreli-uchenye.html

Ракурс

Лекарство от смертельно опасной бактерии удалось создать ученым из Австралии и США.

Благодаря ему можно лечить заболевания, которые провоцирует золотистый стафилококк. Об этом сообщает Nature Communications.

Ученые смогли повысить эффективность антибиотиков с помощью хемоаттрактантов — молекул, которые привлекают иммунные клетки к борьбе с инфекцией. Именно на этих молекулах основан новый препарат.

Необходимость в таком типе лекарства появилась из-за устойчивости микробов к антибиотикам. Особую опасность представляют собой MRSA — золотистые стафилококки, устойчивые к метициллину. Среди всех стафилококковых инфекций кровотока MRSA составляет 37% и чаще приводит к смерти. Эти бактерии выделяют вещества, позволяющие уклоняться от иммунитета, и в том числе от нейтрофилов — клеток, обезвреживающих патогенные микробы.

Обычно для привлечения нейтрофилов к месту инфекции организм использует хемоаттрактанты, однако их бывает недостаточно. Чтобы решить эту проблему, ученые связали хемоаттрактант формилпептид (fPeps) с антибиотиком ванкомицином, получив лекарство. Ванкомицин прикреплялся к стенке бактерий, а fPeps создавал градиент хемоаттрактанта, окружающий клетки S. aureus. Тем самым к бактериям было привлечено больше нейтрофилов, что усилило поглощение микроба иммунной клеткой.

Лекарство протестировали на мышах. Через час после заражения грызунам вводился препарат в дозе 0,2 миллиграмма на особь. Это привело к двукратному снижению нагрузки в легких по сравнению с мышами, которым вводился антибиотик без хемоаттрактанта. Препарат не позволил воспалению распространиться на бронхи и просветы бронхиол.

Напомним, ранее мы сообщали, что бактерии определенных типов могут адаптироваться к длительному воздействию антибиотиков, изменяя свою форму.

Источник: Nature Communications