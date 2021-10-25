Препарат від смертельно небезпечної бактерії винайшли вчені. Фото: istock

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Ракурс

Ліки проти смертельно небезпечної бактерії вдалося створити вченим з Австралії та США.

Завдяки цьому препарату можна лікувати захворювання, які провокує золотистий стафілокок. Про це повідомляє Nature Communications.

Вчені змогли покращити ефективність антибіотиків за допомогою хемоатрактантів — молекул, які залучають імунні клітини до боротьби з інфекцією. Саме на основі цих молекул створений новий препарат.

Необхідність у такому типі ліків з’явилася через стійкість мікробів до антибіотиків. Особливо небезпечними є MRSA — золотисті стафілококи, стійкі до метициліну. Серед усіх стафілококових інфекцій кровотоку MRSA становить 37% і частіше призводять до смерті. Ці бактерії виділяють речовини, які дозволяють ухилятися від імунітету, зокрема і від нейтрофілів — клітин, що знешкоджують патогенні мікроби.

Зазвичай для залучення нейтрофілів до місця інфекції організм використовує хемоатрактанти, проте їх може не вистачити. Щоби розв’язувати цю проблему, вчені з'єднали хемоатрактанти формілпептіду (fPeps) з антибіотиком ванкоміцином, отримавши ліки. Ванкоміцин прикріплювався до стінки бактерій, а fPeps створював градієнт хемоатрактанту, що навколо клітини S. aureus. Тим самим до бактерій було залучено більше нейтрофілів, що посилило поглинання мікроба імунною клітиною.

Ліки протестували на мишах. Через годину після зараження гризунам вводили препарат у дозі 0,2 міліграма на особину. Це призвело до двократного зниження навантаження в легенях у порівнянні з мишами, яким вводився антибіотик без хемоатрактанта. Препарат не дозволив запаленню поширитися на бронхи.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що бактерії певних типів можуть адаптуватися до тривалого впливу антибіотиків, змінюючи свою форму.

Джерело: Nature Communications