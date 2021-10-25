Список проросійських Telegram-каналів оприлюднили в РНБО

РНБО встановила проросійські Telegram-канали

https://racurs.ua/ua/n162120-spysok-prorosiyskyh-telegram-kanaliv-opryludnyly-v-rnbo.html

Ракурс

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) оприлюднила список українських Telegram-каналів, які просувають проросійські наративи.

Про це йдеться в звіті, опублікованому на сайті РНБО.

Зазначається, що цей список складений на основі аналізу реакції Telegram-каналів на нещодавно оприлюднений РНБО «Глосарію назв, термінів та словосполучень, які рекомендовано використовувати у зв’язку з тимчасовою окупацією Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, м. Севастополь і окремих районів Донецької та Луганської областей».

На публікацію Глосарію миттєво відреагували телеграм-канали, які безпосередньо пов’язані з дезінформаційною діяльністю на користь Російської Федерації. Основним наративом стало приниження національної гідності українців, особливо Революції гідності, — зазначають в РНБО.

У РНБО наголошують, що всі «дуже ображені та занепокоєні» публікацією глосарію канали належать до пулу колишнього міністра доходів та зборів часів президентства Віктора Януковича Олександра Клименка, який наприкінці лютого 2014 року разом з родиною покинув територію України, пояснивши це «політичними переслідуваннями» та «загрозою життю», або напряму куруються з РФ.

У відомстві зазначають, що передусім йдеться про неприховано пов’язані з Клименком Telegram-канали Klymenko Time (53 тис. підписників) та Vesti (20 тис. підписників).

Також, за даними РНБО, для поширення дезінформаційних матеріалів на користь РФ були використані такі Telegram-канали:

Шептун (57 тис. підписників) — один з популярних анонімних Telegram-каналів, що пише про політику, зокрема публікує інсайди та неперевірену інформацію;

First (447 тис. підписників) — один з великих Telegram-каналів, що пише про політику в Україні і, на перший погляд, не виділяється різкими проросійськими публікаціями. Проте проведений РНБО аналіз взаємодії з іншими каналами свідчить, що він належить до пулу, підтримуваного Росією.

У РНБО зазначають, що ці канали разом зі своїми каналами-супутниками перебувають в одному проросійському пулі, всередині якого є ряд дружніх до них каналів, які активно поширюють публікацію Klymenko Time.