Температура повітря в Європі. Інфографіка: Gismeteo

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Погода в Україні 26 жовтня переважатиме сонячна і тепла. У всіх регіонах небо буде безхмарним, опадів не прогнозується. Найхолодніше буде на Луганщині — вночі температура опуститься до −7° морозу.

Температура повітря сягатиме +14° вище нуля. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві 26 жовтня здивує теплими сонячними променями та безхмарним небом. Вночі температуру повітря прогнозують від нуля до −2° морозу, а вдень повітря прогріється до 9−11° вище нуля.

Погода в Харкові прогнозується по-осінньому тепла й сонячна, вночі можливі значні заморозки. Стовпчики термометрів вночі впадуть до −4° морозу, а вдень піднімуться до 11° із позначкою плюс.

Погода в Одесі завтра зігріватиме теплом. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 0−2° тепла, а вдень обіцяють 9−11° вище нуля.

Погодні умови у Львові у вівторок будуть сприятливими для прогулянок. Стовпчики термометрів вночі покажуть від 0 до −2° морозу, а вдень обіцяють 12−14° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 26 жовтня прогнозується спокійна — потужних магнітних бурь не прогнозують.

Джерело: Gismeteo