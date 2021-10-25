Українця оштрафували за товар з AliExpress – що він замовив. Фото: Shutterstock

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Ракурс

У Чернівецькій області суд оштрафував чоловіка за те, шо він придбав GPS-трекер на китайській торгівельній платформі AliExpress. Покупець навіть не встиг скористатися новим гаджетом.

Про штраф у розмірі у 850 грн йдеться у постанові Глибочицького районного суду Чернівецької області.

Зазначається, що у вересні співробітники СБУ вилучили пристрій через функцію віддаленого аудіозапису. GPS-трекер можна прикріпити до машини та віддалено записувати звуки протягом шести днів. За словами оштрафованого, він придбав пристрій у «чорну п’ятницю» ще в 2020 році.

Спочатку чоловік збирався придбати лише чохол для мобільного телефону. Однак під час оформлення замовлення представник компанії запропонував українцеві скористатися акційною пропозицією та придбати за один долар «випадковий подарунок».

СБУ завела справу, бо чоловік незаконно зберігав спецзасіб негласного отримання інформації. Як правоохоронці отримали інформацію про цей гаджет, підсудному невідомо. GPS-трекер в українця конфіскували.

Нагадаємо, суддя Малиновського районного суду Одеси засудив обвинувачених у крадіжці до одного року умовно та зобов’язав їх прочитати твори класиків.

Йдеться про «Пригоди Тома Соєра» і «Пригоди Гекльберрі Фінна» від Марка Твена, «Біле ікло» Джека Лондона і вірш Тараса Шевченка «Минають дні, минають ночі…». Вирок оголошено в Одесі 20 жовтня у справі про крадіжку з авто на штрафмайданчику.