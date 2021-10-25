Украинца оштрафовали за товар с AliExpress – что он заказал. Фото: Shutterstock

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Ракурс

В Черновицкой области суд оштрафовал мужчину за то, что он приобрел GPS-трекер на китайской торговой платформе AliExpress. Покупатель даже не успел воспользоваться новым гаджетом.

О штрафе в размере в 850 грн говорится в постановлении Глыбочицкого районного суда Черновицкой области.

Отмечается, что в сентябре сотрудники СБУ изъяли устройство из-за функции удаленной аудиозаписи. GPS-трекер можно прикрепить к машине и удаленно записывать звуки в течение шести дней. По словам оштрафованного, он приобрел устройство в «черную пятницу» еще в 2020 году.

Сначала мужчина собирался приобрести только чехол для мобильного телефона. Однако во время оформления заказа представитель компании предложил украинцу воспользоваться акцией и приобрести за один доллар «случайный подарок».

СБУ завела дело, потому что мужчина незаконно хранил спецсредство негласного получения информации. Как правоохранители получили информацию об этом гаджете, подсудимому неизвестно. GPS-трекер в украинца конфисковали.

Напомним, судья Малиновского районного суда Одессы приговорил обвиненных в краже до одного года условно и обязал их прочитать произведения классиков детской литературы.

Речь идет о таких сочинениях: «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна» от Марка Твена, «Белый клык» Джека Лондона и стихотворение Тараса Шевченко «Проходят дни, проходят ночи…». Приговор объявлен в Одессе 20 октября в деле о краже из авто на штрафплощадке.