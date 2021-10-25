«Слуги» до сих пор не отчитались о деньгах на «5 вопросов» Зеленского

Год назад прошел президентский опрос, фото: «Суспільне»

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Ракурс

Партия «Слуга народа» до сих пор не отчиталась о расходах на проведенный во время местных выборов 25 октября 2020 года президентский опрос («5 вопросов от Президента Украины»).

Подготовка отчета партии сейчас «находится в процессе формирования». Об этом сообщает Комитет избирателей Украины (КИУ) со ссылкой на ответ «Слуги народа» на соответствующий запрос.

В КИУ подчеркивают, что год назад «Слуга народа» заявляла, что профинансирует проведение этого опроса и отобразит соответствующие расходы в финансовом отчете, который подается в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Соответствующий отчет до сих пор не был подан, — отмечают в КИУ.

В то же время в КИУ отмечают, что формально непредставление финансового отчета партии не противоречит действующему законодательству, поскольку в апреле 2020 года были приняты изменения в закон «О политических партиях в Украине», которыми предусмотрено, что отчеты партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера должны быть представлены после окончания введенного в Украине карантина.

В результате за последние полтора года партии фактически перестали отчитываться перед НАПК, — отмечают в КИУ.



Так, последний отчет партии «Слуга народа» был подан в третьем квартале 2020 года. Партия не подала ни одного отчета в 2021 году.

В КИУ считают, что не существует объективных причин для отсрочки подачи финансовой отчетности и призывают Верховную Раду безотлагательно внести изменения в закон «О политических партиях в Украине» и вернуть нормы относительно отчетности политических партий.