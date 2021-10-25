Мини-отель на колесах. Фото: Motor

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Ракурс

Ретро-автомобиль Renault 4 переделали в миниатюрный гостиничный номер на колесах в честь 60-летия модели.

Компания Renault в сотрудничестве создала необычную модель с дизайнером Матье Леаннером. Об этом сообщает Motor.

Заднюю часть кузова, вместе с дверью багажника, превратили в панорамное окно со «стеклами» из поликарбоната. Чтобы добавить в машину больше света, вместо глухой крыши установили прозрачные солнечные панели, подпитывающие тяговую батарею во время стоянки.

Решетку радиатора заменили на лист полированного алюминия, а кузов окрасили трехслойным колером «под цемент», придавшем автомобилю сходство со зданием.

Для отделки салона использовали желтый вельвет и шенниловую ткань в рубчик. Пол багажника застелили текстилем, сотканным из волокон растительного происхождения. На роль скамейки подошла выдвижная деревянная секция. Отмечается, что все материалы были сделаны во Франции и изготовлены парижскими мебельщиками.

Renault 4L — одна из самых успешных моделей французской марки. Крошечный автомобиль выпускали в 28 странах, и его тираж за более чем 30 лет превысил восемь миллионов экземпляров.

Напомним, ранее мы сообщали, что Opel представил новую модель Opel Astra с фирменным дизайном кузова и интерьером в совершенно новой стилистике.

Источник: Motor