Міні-готель на колесах. Фото: Motor

https://racurs.ua/ua/n162116-retro-avtomobil-renault-4-peretvoryly-na-gotel-foto.html

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Ретро-автомобіль Renault 4 переробили в мініатюрний готельний номер на колесах на честь 60-річчя моделі.

Компанія Renault в співпраці створила незвичайну модель з дизайнером Матьє Леаннером. Про це повідомляє Motor.

Задню частину кузова, разом з дверима багажника, перетворили в панорамне вікно з «склом» з полікарбонату. Щоб додати в машину ще світла, замість глухого даху встановили прозорі сонячні панелі, що підживлюють тягову батарею під час стоянки.

Решітку радіатора замінили на лист полірованого алюмінію, а кузов пофарбували тришаровим кольором «під цемент», що надає автомобілю схожість з будівлею.

Для обробки салону використовували жовтий вельвет і шенілову тканину. Підлогу багажника застелили текстилем, витканим з волокон рослинного походження. На роль шафи підійшла висувна дерев’яна секція. Зазначається, що всі матеріали були зроблені у Франції та виготовлені паризькими мебельниками.

Renault 4L — одна з найуспішніших моделей французької марки. Крихітний автомобіль випускали у 28 країнах, і його тираж за понад 30 років перевищив вісім мільйонів примірників.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Opel представив нову модель Opel Astra з фірмовим дизайном кузова і інтер'єром в абсолютно новій стилістиці.

Джерело: Motor