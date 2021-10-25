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Ракурс
Міні-готель на колесах. Фото: Motor

Ретро-автомобіль Renault 4 перетворили на готель (ФОТО)

25 жов 2021, 16:36
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Ретро-автомобіль Renault 4 переробили в мініатюрний готельний номер на колесах на честь 60-річчя моделі.

Компанія Renault в співпраці створила незвичайну модель з дизайнером Матьє Леаннером. Про це повідомляє Motor.

Задню частину кузова, разом з дверима багажника, перетворили в панорамне вікно з «склом» з полікарбонату. Щоб додати в машину ще світла, замість глухого даху встановили прозорі сонячні панелі, що підживлюють тягову батарею під час стоянки.

Міні-готель на колесах. Фото: MotorРешітку радіатора замінили на лист полірованого алюмінію, а кузов пофарбували тришаровим кольором «під цемент», що надає автомобілю схожість з будівлею.

Міні-готель на колесах. Фото: MotorДля обробки салону використовували жовтий вельвет і шенілову тканину. Підлогу багажника застелили текстилем, витканим з волокон рослинного походження. На роль шафи підійшла висувна дерев’яна секція. Зазначається, що всі матеріали були зроблені у Франції та виготовлені паризькими мебельниками.

Міні-готель на колесах. Фото: MotorRenault 4L — одна з найуспішніших моделей французької марки. Крихітний автомобіль випускали у 28 країнах, і його тираж за понад 30 років перевищив вісім мільйонів примірників.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Opel представив нову модель Opel Astra з фірмовим дизайном кузова і інтер'єром в абсолютно новій стилістиці.

Джерело: Motor

Джерело: Ракурс


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