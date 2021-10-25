В больницах Херсонской области осталось кислорода только на три дня. Фото: Больница скорой помощи Львова

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Медицинский кислород в больницах Херсонской области заканчивается — его запасов хватит лишь на трое суток.

За сутки в регионе используется почти 15 тонн кислорода. Ситуацию с нехваткой кислорода власти области называют сложной, но не критической. Об этом 25 октября во время брифинга заявил заместитель председателя Херсонской ОГА Николай Якименко во время брифинга, передает «Слово и дело».

Но утром во время селекторного совещания председатель ОГА назвал ситуацию с кислородом критической и призвал глав районов и территориальных общин присоединиться к решению этого вопроса в своих больницах.

Сегодня главный санитарный врач и заместитель главы Минздрава Игорь Кузин заявил о том, что основные производители кислорода приостановили свою работу — два завода пошли на регламентные работы. Он убеждает, что замену производствам нашли заранее — подключили производителей технического кислорода, который имеет разрешение использоваться в больницах и других медучреждениях.

Поэтому проблем с тем, что два завода ушли на плановые регламентные работы нет. Мы перезакрыли эту потребность, — цитирует Кузина «Общественное».

Главный санврач также заверил, что существенного дефицита кислорода в регионах не наблюдается. По его словам, перебои иногда возникают в областях, но они решаются в ручном режиме.

Напомним, из-за активного распространения коронавируса Херсонская область оказалась в «красной» зоне карантина. Уровень госпитализации COVID-больных в регионе превышен. Загруженность коек с кислородом при норме 65% составляет 75,1%.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям решила развернуть в области мобильный госпиталь. Он будет работать на территории Каховской центральной городской больницы им. семьи Панкеевых. Автономный госпиталь состоит из 35 палаток и модулей, снабжен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения.

Источники: «Слово и дело», «Общественное»