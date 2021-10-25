Лікарні Херсонської області мають кисню лише на три дні. Фото: Лікарня швидкої допомоги Львова

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Медичний кисень в лікарнях Херсонської області закінчується — його запасів вистачить лише на три доби.

За добу в регіоні використовується майже 15 тонн кисню. Ситуацію з браком кисню влада області називає складною, але не критичною. Про це 25 жовтня під час брифінгу заявив заступник голови Херсонської ОДА Микола Якименко під час брифінгу, передає «Слово і діло».

Але вранці під час селекторної наради голова ОДА назвав ситуацію з киснем критичною і закликав голів районів та територіальних громад долучитися до розв’язання цього питання у своїх лікарнях.

Сьогодні головний санітарний лікар та заступник глави МОЗ Ігор Кузін заявив про те, що основні виробники кисню призупинили свою роботу — два заводи пішли на регламентні роботи. Він переконує, що заміну виробництвам знайшли заздалегідь — підключили виробників технічного кисню, який має дозвіл використовуватися в лікарнях та інших медзакладах.

Тому проблем з тим, що два заводи пішли на планові регламентні роботи немає. Ми перезакрили цю потребу, — цитує Кузіна «Громадське».

Головний санлікар також запевнив, що суттєвого дефіциту кисню в регіонах не спостерігається. За його словами, перебої іноді виникають в областях, але вони вирішуються в ручному режимі.

Нагадаємо, через активне поширення коронавірусу Херсонська область опинилася в «червоній» зоні карантину. Рівень госпіталізації COVID-хворих в регіоні перевищений. Завантаженість ліжок із киснем при нормі 65% становить 75,1%.

Державна служба з надзвичайних ситуацій вирішила розгорнути в області мобільний шпиталь. Він працюватиме на території Каховської центральної міської лікарні ім. родини Панкеєвих. Автономний шпиталь складається з 35 наметів та модулів, забезпечений електрогенераторами, тепловими гарматами й баштами освітлення.

Джерела: «Слово і діло», «Громадське»