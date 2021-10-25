Мобільний госпіталь для COVID-хворих розгорнуть на Херсонщині

Мобільний госпіталь для хворих на коронавірус. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n162081-mobilnyy-gospital-dlya-hvoryh-na-koronavirus-rozgornut-na-hersonschyni.html

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Мобільний шпиталь ДСНС розгорнуть у Херсонській області. Він призначений для прийому COVID-хворих працюватиме в Каховці.

Сьогодні, 25 жовтня, на Херсонщину вирушила колона техніки рятувальників, яка доправляє мобільний госпіталь до Каховської центральної міської лікарні ім. родини Панкеєвих. Шпиталь складається з 35 наметів та модулів, 24 з яких — палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії. Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що цей госпіталь автономний та забезпечений електрогенераторами, тепловими гарматами й баштами освітлення. У ДСНС запевняють, що його розгортання дозволить посилити потужності лікарні на 120 ліжко-місць для хворих.

Станом на 24 жовтня рівень госпіталізації COVID-хворих у Херсонській області перевищений. При нормі 60 хворих на 100 тис. населення цей показник становить 140,9. Завантаженість ліжок із киснем при нормі 65% становить 75,1%.

Нагадаємо, рівень госпіталізації пацієнтів з «ковідом» перевищено у 18 областях та в Києві. Норма завантаженості кисневих COVID-ліжок при нормі до 65% перевищена в 11 областях. Критеріям «жовтої» зони карантину в Україні станом на 24 жовтня відповідають лише чотири області. Всі інші регіони «помаранчеві» або «червоні».