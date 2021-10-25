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Ракурс
Мобильный госпиталь для больных коронавирусом. Фото: ГСЧС

Мобильный госпиталь для COVID-больных развернут на Херсонщине

25 окт 2021, 10:23
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Мобильный госпиталь ГСЧС развернут в Херсонской области. Он предназначен для приема COVID-больных в Каховке.

Сегодня, 25 октября, на Херсонщину отправилась колонна техники спасателей, которая доставляет мобильный госпиталь в Каховскую центральную городскую больницу им. семьи Панкеевых. Госпиталь состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых — палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что этот госпиталь автономный и обеспечен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения. В ГСЧС уверяют, что его развертывание позволит усилить мощности больницы на 120 койко-мест для больных.


По состоянию на 24 октября уровень госпитализации COVID-больных в Херсонской области превышен. При норме 60 больных на 100 тыс. населения этот показатель составляет 140,9. Загруженность коек с кислородом при норме 65% составляет 75,1%.

Напомним, уровень госпитализации пациентов с «ковидом» превышен в 18 областях и в Киеве. Норма загруженности кислородных COVID-коек при норме до 65% превышена в 11 областях. Критериям «желтой» зоны карантина в Украине по состоянию на 24 октября соответствуют лишь четыре области. Все остальные регионы «оранжевые» или «красные».

Источник: Ракурс


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