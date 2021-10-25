«Слуги» досі не відзвітували про гроші на «5 запитань» Зеленського

Рік тому відбулося президентське опитування, фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/ua/n162117-slugy-dosi-ne-vidzvituvaly-pro-groshi-na-5-zapytan-zelenskogo.html

Ракурс

Партія «Слуга народу» досі не відзвітувала про витрати на проведене під час місцевих виборів 25 жовтня 2020 року президентське опитування («5 питань від Президента України»).

Підготовка звіту партії наразі «перебуває в процесі формування». Про це повідомляє Комітет виборців України (КВУ) з посиланням на відповідь «Слуги народу» на відповідний запит.

У КВУ наголошують, що рік тому «Слуга народу» заявляла, що профінансує проведення цього опитування і відобразить відповідні витрати у фінансовому звіті, який подається в Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Відповідний звіт досі не було подано, — зазначають у КВУ.

Водночас у КВУ зазначають, що формально неподання фінансового звіту партії не суперечить чинному законодавству, оскільки у квітні 2020 року були ухвалені зміни до закону «Про політичні партії в Україні», якими передбачено, що звіти партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру мають бути подані після закінчення запровадженого в Україні карантину.

В результаті впродовж останніх півтора роки партії фактично перестали звітували перед НАЗК, — наголошують у КВУ.



Так, останній звіт партії «Слуга народу» було подано в ІІІ кварталі 2020 року. Партія не подала жодного звіту в 2021 році.

У КВУ вважають, що наразі не існує об'єктивних причин для відтермінування подачі фінансової звітності і закликають Верховну Раду невідкладно внести зміни до закону «Про політичні партії в Україні» та повернути норми щодо звітування політичних партій.