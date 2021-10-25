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Геомагнитная обстановка. Инфографика: Gismeteo

-7° ночью пообещали синоптики во вторник (КАРТА)

25 окт 2021, 17:07
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Погода в Украину 26 октября будет преобладать солнечная и теплая. Во всех регионах небо будет безоблачным, осадков не прогнозируется. Холоднее всего будет на Луганщине — ночью температура опустится до −7° мороза.

Температура воздуха будет достигать +14° выше нуля. Об этом сообщает Gismeteo.

Температура воздуха в Европе. Инфографика: Gismeteo

Осадки в Европе. Инфографика: GismeteoПогода в Киеве 26 октября удивит теплыми солнечными лучами и безоблачным небом. Ночью температуру воздуха прогнозируют от нуля до −2° мороза, а днем воздух прогреется до 9−11° выше нуля.

Погода в Киеве. Инфографика: Gismeteo

Погода в Харькове прогнозируется по-осеннему теплая и солнечная, ночью возможны значительные заморозки. Столбики термометров ночью упадут до −4° мороза, а днем поднимутся до 11° с отметкой плюс

Погода в Харькове. Инфографика: GismeteoПогода в Одессе завтра будет согревать теплом. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 0−2° тепла, а днем обещают 9−11° выше нуля.

Погода в Одессе. Инфографика: GismeteoПогодные условия во Львове во вторник будут благоприятными для прогулок. Столбики термометров ночью покажут от 0 до −2° мороза, а днем прогнозируют 12−14° тепла.


Погода во Львове. Инфографика: GismeteoГеомагнитная обстановка в Украину 26 октября прогнозируется спокойная — мощных магнитных бурь не прогнозируют.

Геомагнитная обстановка. Инфографика: GismeteoИсточник: Gismeteo

Источник: Ракурс


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