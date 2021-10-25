Геомагнитная обстановка. Инфографика: Gismeteo

https://racurs.ua/n162119-7-nochu-poobeschali-sinoptiki-vo-vtornik-karta.html

Ракурс

Погода в Украину 26 октября будет преобладать солнечная и теплая. Во всех регионах небо будет безоблачным, осадков не прогнозируется. Холоднее всего будет на Луганщине — ночью температура опустится до −7° мороза.

Температура воздуха будет достигать +14° выше нуля. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 26 октября удивит теплыми солнечными лучами и безоблачным небом. Ночью температуру воздуха прогнозируют от нуля до −2° мороза, а днем воздух прогреется до 9−11° выше нуля.

Погода в Харькове прогнозируется по-осеннему теплая и солнечная, ночью возможны значительные заморозки. Столбики термометров ночью упадут до −4° мороза, а днем поднимутся до 11° с отметкой плюс

Погода в Одессе завтра будет согревать теплом. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 0−2° тепла, а днем обещают 9−11° выше нуля.

Погодные условия во Львове во вторник будут благоприятными для прогулок. Столбики термометров ночью покажут от 0 до −2° мороза, а днем прогнозируют 12−14° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украину 26 октября прогнозируется спокойная — мощных магнитных бурь не прогнозируют.

Источник: Gismeteo