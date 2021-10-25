Список пророссийских Telegram-каналов обнародовали в СНБО

СНБО установила пророссийские Telegram-каналы

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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) обнародовал список украинских Telegram-каналов, которые продвигают пророссийские нарративы.

Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте СНБО.

Отмечается, что этот список составлен на основе анализа реакции Telegram-каналов на недавно обнародованный СНБО «Глоссарий названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендуется использовать в связи с временной оккупацией Российской Федерацией Автономной Республики Крым,. Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

На публикацию Глоссария мгновенно отреагировали телеграмм-каналы, которые непосредственно связаны с дезинформационной деятельностью в пользу Российской Федерации. Основным нарративом стало унижение национального достоинства украинский, особенно Революции достоинства, — отмечают в СНБО.

В СНБО подчеркивают, что все «очень обиженные и обеспокоенные» публикацией глоссария каналы принадлежат к пулу бывшего министра доходов и сборов времена президентства Виктора Януковича Александра Клименко, который в конце февраля 2014 года вместе с семьей покинул территорию Украины, объяснив это «политическими преследованиями» и «угрозой жизни», или напрямую курируются из РФ.

В ведомстве отмечают, что прежде всего речь идет о открыто связанных с Клименком Telegram-каналах Klymenko Time (53 тыс. подписчиков) и Vesti (20 тыс. подписчиков).

Также, по данным СНБО, для распространения дезинформационных материалов в пользу РФ были использованы такие Telegram-каналы:

Шептун (57 тыс. подписчиков) — один из популярных анонимных Telegram-каналов, пишет о политике, в частности публикует инсайды и непроверенную информацию;

First (447 тыс. подписчиков) — один из крупных Telegram-каналов, пишет о политике в Украине и, на первый взгляд, не выделяется резкими пророссийскими публикациями. Однако проведенный СНБО анализ взаимодействия с другими каналами свидетельствует, что он принадлежит к пулу, поддерживаемому Россией.

В РНБО подчеркивают, что эти каналы вместе со своими каналами-спутниками находятся в одном пророссийском пуле, внутри которого есть ряд дружественных к ним каналов, которые активно распространяют публикацию Klymenko Time.