Чотири найкращих смартфони, які полегшать роботу з соцмережами

4 найкращих смартфони, які полегшать роботу з соцмережами

https://racurs.ua/ua/n162082-4-naykraschyh-smartfony-yaki-polegshat-robotu-z-socmerejamy.html

Ракурс

Уявити сучасне життя без смартфона майже неможливо, адже там є все необхідне для комфортного спілкування, роботи та дозвілля. Люди роблять на телефон професійні світлини, можуть з легкістю зв’язатися з рідними в протилежному куточку світу та навіть виконувати всі свої фахові обов’язки. Останнім часом почали активно розвиватися соцмережі, і роботи в інтернеті з’являється дедалі більше. Для цього навіть необов’язково мати потужний ноутбук.

Все необхідне можна зробити за допомогою смартфона. Головне — вибрати хорошу модель. У блозі NP Shopping за посиланням https://npshopping.com/ru/blog/smartphone можна дізнатися трохи більше про вибір доступної моделі.

Huawei Honor 30 Pro+

Хороший смартфон з 2 сім-картами, який підходить для роботи і звичайного повсякденного користування. Камера на 32 мегапікселі, розмір матриці дорівнює 1/1,28″, тому світлини та відео однозначно матимуть хорошу якість. Перевагами цього смартфона можна вважати оптичну стабілізацію та 5-кратний оптичний зум.

Працює ця розробка на операційній системі Android 10.

Xiaomi Mi 10T Pro

Ця модель здобула популярність завдяки оптимальним загальним характеристикам. Гаджет дає можливість користуватися двома сім-картами. Діагональ екрана — 6,67″. Камера на 108 мегапікселів дозволяє робити хороші фотографії та відео. А процесор Snapdragon 870 5G допоможе працювати з контентом без затримок та проблем. Попри це, смартфон має доволі потужний акумулятор на 5000mAh, чого точно вистачить для активного користування протягом цілого робочого дня.

Apple iPhone 12 Pro Max

Це, певно, найдорожчий варіант з усіх представлених. Смартфон має одну з найкращих камер для запису відео та роботи з соцмережами. Акумулятора вистачає на цілий день активної роботи з графічними редакторами. Операційна система iOS14 сильно відрізняється від платформи Android, проте на зручність в роботі це жодним чином не впливає. Різні режими для створення фотографій дозволяють робити складні та глибокі світлини хорошої якості.

Samsung Galaxy A72

Цей гаджет можна віднести до бюджетних варіантів, проте він не поступається іншим своєю якістю. Телефон має хорошу камеру на 64 мегапікселі, акумулятор на 5000mAh та швидку зарядку в комплекті. Доволі зручний для створення світлин та відеоконтенту, а також спілкування з клієнтами у соцмережах.

Де купити?

Вигідніше купувати подібні телефони у закордонних онлайн-магазинах, адже там ви можете знайти пропозиції за нижчою ціною. До того ж в українських магазинах деякі з цих гаджетів не завжди є у наявності.

Доставку з США, Китаю, Польщі, Великої Британії, Німеччини та Туреччини можна оформити за допомогою форвардингового сервісу NP Shopping. Чекати на свій товар — всього від 8 робочих днів, і ви можете відстежити його переміщення за допомогою трек-номера в особистому кабінеті на сайті NP Shopping. Ціна послуг сервісу залежить від фактичної ваги вашого замовлення. На сайті NP Shopping можна розрахувати приблизну вартість доставки та дізнатися деталі щодо митних платежів (якщо вартість товару перевищує 100 євро).

Забрати замовлення можна в зручному для вас відділенні чи поштоматі «Нової пошти» або замовити кур'єрську доставку.