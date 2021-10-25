Кислород. Фото: istock

https://racurs.ua/n162125-hvatit-na-neskolko-chasov-v-chernigove-panika-iz-za-nehvatki-kisloroda.html

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Коронавирус в Чернигове создал коллапс — в городе критическая ситуация с кислородом для COVID-пациентов.

Баллонов хватит лишь на несколько часов. Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета.

Сообщается, что поставщик не может выполнить контракт в полном объеме из-за задержки на украинских заводах по выработке кислорода. Следствием этого является то, что поставки задерживаются.

На сегодня в COVID-больницах города сложилась довольно критическая ситуация с кислородом, которого хватит лишь на несколько часов. Компания-поставщик обещает поставить кислород только завтра. При этом неизвестно в какое именно время суток эта поставка состоится, — сказал руководитель Черниговской городской больницы № 2 Владислав Кухар.



Проблему с нехваткой кислорода пока решают с помощью кислородной станции и кислородных концентраторов. В черниговских больницах сейчас находится 317 пациентов с коронавирусом, из них на кислородной поддержке — 218 человек, на ИВЛ — девять пациентов.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине устанавливает новые рекорды — все больше больных украинцев попадают в больницы и требуют кислородной терапии из-за штамма «Дельта». Потребление медицинского кислорода одним пациентом, инфицированным штаммом «Дельта», возросло в 5−6 раз.