Найнебезпечнішу мутацію коронавірусу "Дельта" виявили у трьох містах України

https://racurs.ua/ua/n162136-naynebezpechnishu-mutaciu-koronavirusu-delta-vyyavyly-u-troh-mistah-ukrayiny-video.html

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В Україні зафіксували найнебезпечнішу на сьогодні мутацію коронавірусу «Дельта».

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Зокрема, вірус знайшли у Тернополі, Львові та Києві.

Данілов вперше підтвердив ці дані на ефірі програми «Свобода слова» на каналі ICTV.

Коли є закиди, що держава нічого не робить, але що ще треба нині, крім бажання зробити щеплення? — емоційно заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Данілов зазначив і про безвідповідальність громадян та нардепів у питанні вакцинації.

26 жовтня МОЗ повідомив про смерть 734 хворих на коронавірус за добу.