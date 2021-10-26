Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Найнебезпечнішу мутацію коронавірусу "Дельта" виявили у трьох містах України

Найнебезпечнішу мутацію коронавірусу «Дельта» виявили у трьох містах України (ВІДЕО)

26 жов 2021, 09:24
999

В Україні зафіксували найнебезпечнішу на сьогодні мутацію коронавірусу «Дельта».

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Зокрема, вірус знайшли у Тернополі, Львові та Києві.

Данілов вперше підтвердив ці дані на ефірі програми «Свобода слова» на каналі ICTV.

Коли є закиди, що держава нічого не робить, але що ще треба нині, крім бажання зробити щеплення? — емоційно заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Ставлення громадян України до вакцинації від коронавірусу

Данілов зазначив і про безвідповідальність громадян та нардепів у питанні вакцинації.


26 жовтня МОЗ повідомив про смерть 734 хворих на коронавірус за добу.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів