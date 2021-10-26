Самую опасную мутацию коронавируса «Дельта» обнаружили в трех городах Украины

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В Украине зафиксировали самую опасную на сегодняшний день мутацию коронавируса «Дельта».

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. В частности, вирус обнаружили в Тернополе, Львове и Киеве.

Данилов впервые подтвердил эти данные в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV.

Если есть упреки, что государство ничего не делает, но что еще нужно сейчас, кроме желания привиться? — эмоционально заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Данилов отметил и безответственность граждан и нардепов в вопросе вакцинации.

26 октября Минздрав сообщил о смерти 734 больных коронавирусом за сутки.