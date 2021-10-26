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Коронавирус. Фото: istock

19 тыс. больных и 3 тыс. госпитализированных — COVID-19 в Украине (ИНФОГРАФИКА)

26 окт 2021, 09:13
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Коронавирус в Украине приближается к пику. За минувшие сутки, 25 октября, вирус обнаружили у 19 тыс. 120 граждан. В больницы попали 2 тыс. 939 инфицированных.

Умерли от болезни 734 украинцев. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 тыс. 760 случаев), Одесской (1 тыс. 605 больных), Запорожской (1 тыс. 335 инфицированных), Харьковской (1 тыс. 2 тыс.). 222 больных) областях.


Коронавирус в Украине. Инфографика: МинздравПрививки от коронавируса за прошедшие сутки получили 254 тыс. 920 человек. Одну дозу получили 185 тыс. 786 человек, полностью иммунизированные — 69 тыс. 134 человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что обязательная вакцинация от коронавируса в Украине касается работников сферы образования и госслужащих. Невакцинированных чиновников и учителей с 8 ноября начнут отстранять от работы.

Источник: Ракурс


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