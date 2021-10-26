Фейковые COVID-сертификаты изучает полиция — торговцев ищут среди врачей (ВИДЕО)https://racurs.ua/n162134-feykovye-covid-sertifikaty-izuchaet-policiya-torgovcev-ischut-sredi-vrachey-video.htmlРакурс
Подделка COVID-сертификата встречается все чаще — по состоянию на 25 октября более 800 уголовных дел возбуждено из-за поддельных документов о вакцинации от болезни.
По всей стране работают мобильные группы по выявлению фальшивых документов. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире программы «Свобода слова».
Он рассказал, что в мобильные группы входят не только полицейские, но и Госпотребслужба. Сами медики тоже могут проверить подлинность документа.
Бывают случаи, когда и медики торгуют такими подделками. Например, правоохранители проводят контрольные закупки, чтобы выявить мошенников среди медицинского персонала, — сказал Монастырский.
Министр внутренних дел подчеркнул, что никакой штраф не возместит вред, если человек с поддельным сертификатом заразит десятки и сотни граждан. Также фальшивые документы имеют последствия на международной арене — уже сейчас Мальта перестала признавать украинские COVID-сертификаты.
Монастырский добавил, что большинство случаев по подделке сертификатов — это мошенничество, когда у граждан просто выманивали средства, не предоставляя даже поддельных документов. Также есть документированные эпизоды, когда такие справки просто изготавливают в фотошопе.
Напомним, ранее мы сообщали, что министр цифровой трансформации Михаил Федоров обнародовал ближайшие планы по развитию ковид-сертификатов.