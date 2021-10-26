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Ракурс
Монастырский. Фото: istock

Фейковые COVID-сертификаты изучает полиция — торговцев ищут среди врачей (ВИДЕО)

26 окт 2021, 08:50
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Подделка COVID-сертификата встречается все чаще — по состоянию на 25 октября более 800 уголовных дел возбуждено из-за поддельных документов о вакцинации от болезни.

По всей стране работают мобильные группы по выявлению фальшивых документов. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире программы «Свобода слова».

Он рассказал, что в мобильные группы входят не только полицейские, но и Госпотребслужба. Сами медики тоже могут проверить подлинность документа.

Бывают случаи, когда и медики торгуют такими подделками. Например, правоохранители проводят контрольные закупки, чтобы выявить мошенников среди медицинского персонала, — сказал Монастырский.

Министр внутренних дел подчеркнул, что никакой штраф не возместит вред, если человек с поддельным сертификатом заразит десятки и сотни граждан. Также фальшивые документы имеют последствия на международной арене — уже сейчас Мальта перестала признавать украинские COVID-сертификаты.


Монастырский добавил, что большинство случаев по подделке сертификатов — это мошенничество, когда у граждан просто выманивали средства, не предоставляя даже поддельных документов. Также есть документированные эпизоды, когда такие справки просто изготавливают в фотошопе.

Напомним, ранее мы сообщали, что министр цифровой трансформации Михаил Федоров обнародовал ближайшие планы по развитию ковид-сертификатов.

Источник: Ракурс


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