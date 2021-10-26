Монастирський. Фото: МВС

https://racurs.ua/ua/n162134-feykovi-covid-sertyfikaty-vyvchaie-policiya-shahrayiv-shukaut-sered-medykiv-video.html

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Підробка COVID-сертифікату зустрічається все частіше — станом на 25 жовтня понад 800 кримінальних справ порушено через підробні документи про вакцинацію від хвороби.

По всій країні працюють мобільні групи з виявлення фальшивих документів. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі програми «Свобода слова».

Він розповів, що до мобільних груп входять не лише поліцейські, але й Держспоживслужба. Самі медики теж можуть перевірити справжність документу.

Бувають випадки, коли й медики торгують такими підробками. Наприклад, правоохоронці проводять контрольні закупки, щоби виявити шахраїв серед медичного персоналу, — сказав Монастирський.

Міністр внутрішніх справ наголосив, що ніякий штраф не покриє шкоду, якщо людина з підробним сертифікатом заразить десятки та сотні громадян. Також фальшиві документи мають наслідки на міжнародній арені — уже зараз Мальта припинила визнавати українські COVID-сертифікати.

Монастирський додав, що більшість випадків щодо підробки сертифікатів — це банальне шахрайство, коли в громадян просто виманювали кошти, не надаючи навіть підробних документів. Також є задокументовані епізоди, коли такі довідки просто виготовляють у фотошопі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оприлюднив найближчі плани щодо розвитку ковід-сертифікатів.