Як лікуватися від коронавірусу вдома. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n162133-yak-likuvatysya-vid-koronavirusu-vdoma-porady-likarya.html

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Коронавірус в Україні вже майже досяг піку весни цього року, а кількість ушпиталених із важким перебігом хвороби тільки зростає. Через навантаженість лікарень низці хворих доведеться лікуватися вдома із сімейним лікарем.

Що потрібно мати вдома і як перенести хворобу, розповів лікар Тарас Жиравецький у своєму Telegram.

За його словами, в Україні щодня госпіталізується до 5 тис. людей, що дорівнює приблизно 25 лікарням. Якщо госпіталізації збільшаться до 7−8 тис. за добу, то збільшиться потреба в ліках, кисні та медиках.

Чи ми готові до такого сценарію — питання риторичне… намагаюсь давати конструктивні поради, щоби більше тих, у кого виявили ковід, пролікувалося вдома із сімейними лікарями. Але, на жаль, це не так легко при нових штамах вірусу, — заявив він.



Лікар розповів, що є низка препаратів та пристроїв, які варто мати вдома, якщо людина захворіла на коронавірус. Серед них:

аптечка з жарознижувальними;

пульсоксиметр;

телефон сімейного лікаря;

контакт медсестри, яка за необхідності може виконати призначення лікаря вдома;

тонометр для тих у кого проблеми з тиском;

глюкометр зі смужками в кого проблеми з глюкозою;

контакти знайомих чи родичів, які зможуть допомогти з продуктами чи ліками у випадку потреби.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ускладнення від коронавірусу виявилися набагато більш небезпечними, ніж можливі побічні ефекти після вакцинації. До такого висновку прийшли британські вчені, проаналізувавши дані про госпіталізацію 32 млн осіб.