Коронавирус. Фото: istock

https://racurs.ua/n162133-kak-lechitsya-ot-koronavirusa-doma-sovety-vracha.html

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Коронавирус в Украине уже почти достиг пика весны этого года, а количество госпитализированных с тяжелым течением болезни только растет. Из-за нагрузки на больницы ряду пациентов придется лечиться дома с семейным врачом.

Что нужно иметь дома и как перенести болезнь, рассказал врач Тарас Жиравецкий в своем Telegram.

По его словам, в Украине ежедневно госпитализируется до 5 тыс. человек, что составляет примерно 25 больниц. Если госпитализации увеличатся до 7−8 тыс. сутки, то увеличится потребность в лекарствах, кислороде и медиках.

Готовы ли мы к такому сценарию — вопрос риторический… стараюсь давать конструктивные советы, чтобы больше тех, у кого обнаружили ковид, пролечилось дома с семейными врачами. Но, к сожалению, это не так легко при новых штаммах вируса, — заявил он.

Врач рассказал, что есть ряд препаратов и устройств, которые следует иметь дома, если человек заболел коронавирусом. Среди них:

аптечка с жаропонижающими;

пульсоксиметр;

телефон семейного врача;

контакт медсестры, которая при необходимости может выполнить назначение врача на дому;

тонометр для тех, у кого проблемы с давлением;

глюкометр с полосками у кого проблемы с глюкозой;

контакты знакомых или родственников, которые смогут помочь с продуктами или лекарствами в случае необходимости.

Напомним, ранее мы сообщали, что осложнения от коронавируса оказались гораздо более опасными, чем возможные побочные эффекты после вакцинации. К такому выводу пришли британские ученые, проанализировав данные о госпитализации 32 млн человек.