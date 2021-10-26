Как лечиться от коронавируса дома — советы врачаhttps://racurs.ua/n162133-kak-lechitsya-ot-koronavirusa-doma-sovety-vracha.htmlРакурс
Коронавирус в Украине уже почти достиг пика весны этого года, а количество госпитализированных с тяжелым течением болезни только растет. Из-за нагрузки на больницы ряду пациентов придется лечиться дома с семейным врачом.
Что нужно иметь дома и как перенести болезнь, рассказал врач Тарас Жиравецкий в своем Telegram.
По его словам, в Украине ежедневно госпитализируется до 5 тыс. человек, что составляет примерно 25 больниц. Если госпитализации увеличатся до 7−8 тыс. сутки, то увеличится потребность в лекарствах, кислороде и медиках.
Готовы ли мы к такому сценарию — вопрос риторический… стараюсь давать конструктивные советы, чтобы больше тех, у кого обнаружили ковид, пролечилось дома с семейными врачами. Но, к сожалению, это не так легко при новых штаммах вируса, — заявил он.
Врач рассказал, что есть ряд препаратов и устройств, которые следует иметь дома, если человек заболел коронавирусом. Среди них:
аптечка с жаропонижающими;
- пульсоксиметр;
- телефон семейного врача;
- контакт медсестры, которая при необходимости может выполнить назначение врача на дому;
- тонометр для тех, у кого проблемы с давлением;
- глюкометр с полосками у кого проблемы с глюкозой;
- контакты знакомых или родственников, которые смогут помочь с продуктами или лекарствами в случае необходимости.
Напомним, ранее мы сообщали, что осложнения от коронавируса оказались гораздо более опасными, чем возможные побочные эффекты после вакцинации. К такому выводу пришли британские ученые, проанализировав данные о госпитализации 32 млн человек.