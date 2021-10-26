Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Коронавирус. Фото: istock

Как лечиться от коронавируса дома — советы врача

26 окт 2021, 08:20
999

Коронавирус в Украине уже почти достиг пика весны этого года, а количество госпитализированных с тяжелым течением болезни только растет. Из-за нагрузки на больницы ряду пациентов придется лечиться дома с семейным врачом.

Что нужно иметь дома и как перенести болезнь, рассказал врач Тарас Жиравецкий в своем Telegram.

По его словам, в Украине ежедневно госпитализируется до 5 тыс. человек, что составляет примерно 25 больниц. Если госпитализации увеличатся до 7−8 тыс. сутки, то увеличится потребность в лекарствах, кислороде и медиках.

Готовы ли мы к такому сценарию — вопрос риторический… стараюсь давать конструктивные советы, чтобы больше тех, у кого обнаружили ковид, пролечилось дома с семейными врачами. Но, к сожалению, это не так легко при новых штаммах вируса, — заявил он.

Врач рассказал, что есть ряд препаратов и устройств, которые следует иметь дома, если человек заболел коронавирусом. Среди них:


аптечка с жаропонижающими;

  • пульсоксиметр;
  • телефон семейного врача;
  • контакт медсестры, которая при необходимости может выполнить назначение врача на дому;
  • тонометр для тех, у кого проблемы с давлением;
  • глюкометр с полосками у кого проблемы с глюкозой;
  • контакты знакомых или родственников, которые смогут помочь с продуктами или лекарствами в случае необходимости.

Напомним, ранее мы сообщали, что осложнения от коронавируса оказались гораздо более опасными, чем возможные побочные эффекты после вакцинации. К такому выводу пришли британские ученые, проанализировав данные о госпитализации 32 млн человек.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров