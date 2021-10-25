Праздник. Фото: istock

https://racurs.ua/n162132-26-oktyabrya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-u-kogo-imeniny.html

Ракурс

Праздник завтра — 26 октября — день памяти святого Карпа. Святые мученики Карп, епископ Фиатирский, диакон Папил, Агафодор и Агафоника, сестры Папила, пострадали во время гонения на христиан императора Декия в третьем веке.

Правителю области, где жили святые, стало известно, что Карп и Папил не участвуют в языческих праздниках. Он приказал привести нарушителей закона и сначала попытался убедить их в истинности римской религии. Святые отвечали, что неприлично почитать богов ложных. Тогда судья приказал раздеть мучеников и в железных цепях водить их по городу, а затем привязать к лошадям и волочить с Фиатиры в соседний город Барды.

За Карпом и Папилом добровольно пошли Агафодор и Агафоника. В Сардах Агафодора забили до смерти воловьими жилами, а Карпу, Папилу и Агафонике отрубили головы. Святой Папил при жизни был известен даром врачевания болезней; он и после своей мученической смерти подает исцеление всем, кто обращается к нему с верой.

Также в этот день чтят Иверскую икону — ей молились об избавлении от разных напастей, об утешении в бедах, от пожара, об умножении плодородия земли. В былые времена этот день называли банный быт. На полке протопленной бане настаивали в молоке целебные травы.

Народные приметы на 26 октября:

петух вечером кукарекает — к перемене погоды;

петухи запели рано утром — потеплеет.

Именины празднуют владельцы таких имен: