Названы условия преодоления пандемии коронавируса. Фото: istock

https://racurs.ua/n162131-nazvany-usloviya-preodoleniya-pandemii-koronavirusa.html

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Коронавирус в мире можно преодолеть только при определенных условиях. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус рассказал, что нужно делать, чтобы пандемия закончилась быстрее.

Соответствующие заявления он сделал во время выступления на открытии Всемирной конференции здравоохранения в Берлине.

Для преодоления коронавируса в мире нужно:

чтобы поставки вакцин против коронавируса по механизму COVAX стали приоритетом;

страны «Большой двадцатки» выполняли обязательства по распределению вакцин;

разработчики делились технологиями и лицензиями, а право интеллектуальной собственности отменили.

Глава ВОЗ считает, что невозможно побороть коронавирус в отрыве от остальных стран, которые продолжают борьбу. Организация призвала объединить свои усилия, чтобы каждая из стран смогла защитить свой народ.

Ни одна страна не может положить конец пандемии COVID-19 в отрыве от остального мира. И ни одна страна не может защитить здоровье своего народа, не работая для защиты здоровья всех людей, — написал гендиректор ВОЗ.

Напомним, ранее мы сообщали, что пандемия коронавируса может закончиться уже в 2022 году, однако это не означает, что COVID-19 полностью исчезнет. Коронавирус продолжит существовать, создавая новые штаммы.