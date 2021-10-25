Названі умови подолання пандемії коронавірусу. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n162131-nazvani-umovy-podolannya-pandemiyi-koronavirusu.html

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Коронавірус у світі можна подолати лише за певних умов. Очільник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Гебреїсус розповів, що потрібно робити, аби пандемія скінчилася якнайшвидше.

Відповідні заяви він зробив під час виступу на відкритті Всесвітньої конференції охорони здоров’я в Берліні.

Для подолання коронавірусу у світі потрібно:

щоб постачання вакцин проти коронавірусу по механізму COVAX стали пріоритетом;

країни «Великої двадцятки» виконували зобов’язання по розподілу вакцин;

розробники ділилися технологіями та ліцензіями, а право інтелектуальної власності скасували.

Голова ВООЗ вважає, що неможливо побороти коронавірус у відриві від решти інших країн, які продовжують боротьбу. Організація закликала об'єднати свої зусилля, аби кожна з країн змогла захистити свій народ.

Жодна країна не може покласти край пандемії COVID-19 у відриві від решти світу. І жодна країна не може захистити здоров’я свого народу, не працюючи для захисту здоров’я всіх людей, — написав гендиректор ВООЗ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пандемія коронавірусу може закінчитися вже у 2022 році, однак це не означає, що COVID-19 повністю зникне. Коронавірус продовжить існувати, створюючи нові штами.