Ще один регіон опинився на межі «червоної» зони

"Червона" зона. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n162130-sche-odyn-region-opynyvsya-na-meji-chervonoyi-zony.html

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Карантин в Україні можуть посилити ще в одному регіоні. Чернігівська область за всіма показниками відповідає «червоній» зоні адаптивного карантину.

Посилення карантинних обмежень може відбутися вже у вівторок, 26 жовтня. Про це заявила заступник голови Чернігівської ОДА Жанна Шерстюк, передає «Суспільне».

Усі показники свідчать про те, що Чернігівська область може бути переведена до «червоної» зони. І за рівнем госпіталізації, і за коефіцієнтом виявлення нових випадків — область «червона», — заявила вона.

За словами заступника голови Чернігівської ОДА, у регіоні діятимуть обмеження щодо роботи транспорту та міжрегіональні перевезення. Обмеження будуть у закладах громадського харчування, освіти, культури, медицини. Але вони не будуть застосовуватися, якщо всі учасники процесу будуть вакциновані й можуть це підтвердити.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Києві в разі потрапляння міста до «червоної» карантинної зони можуть запровадити несподіване обмеження, яке стосується неповнолітніх. Особам, які не досягли 18-річного віку, можуть заборонити відвідувати торговельно-розважальні центри без супроводу дорослих, які мають негативний результат тестування на коронавірусну хворобу COVID-19 або ковід-сертифікат.

Джерело: Суспільне