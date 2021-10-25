Еще один регион оказался на грани «красной» зоны

Красная зона. Фото: istock

https://racurs.ua/n162130-esche-odin-region-okazalsya-na-grani-krasnoy-zony.html

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Карантин в Украине могут усилить еще в одном регионе. Черниговская область по всем показателям соответствует «красной» зоне адаптивного карантина.

Усиление карантина может произойти уже во вторник, 26 октября. Об этом заявила заместитель главы Черниговской ОГА Жанна Шерстюк, передает «Суспільне».

Все показатели свидетельствуют, что Черниговская область может быть переведена в «красную» зону. И по уровню госпитализации, и по коэффициенту выявления новых случаев — область «красная», — заявила она.

По словам заместителя главы Черниговской ОГА, в регионе будут действовать ограничения работы транспорта и межрегиональных перевозок. Ограничения также введут в заведениях общественного питания, образования, культуры, медицины. Но они не будут применяться, если все участники процесса будут вакцинированы и могут это подтвердить.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве в случае попадания города в «красную» карантинную зону могут ввести неожиданное ограничение, касающееся несовершеннолетних. Лицам, не достигшим 18-летнего возраста, могут запретить посещать торгово-развлекательные центры без сопровождения взрослых, имеющих отрицательный результат тестирования на коронавирусной болезни COVID-19 или ковид-сертификат.

Источник: Суспільне