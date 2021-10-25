Украину пригласили на заседание комитета совета НАТО. Фото: НАТО

https://racurs.ua/n162129-vpervye-za-50-let-ukrainu-priglasili-na-zasedanie-komiteta-soveta-nato.html

Ракурс

Украина в НАТО становится реальностью — наше государство впервые за полвека примет участие в заседании комитета Североатлантического совета НАТО по вооружениям — Конференции национальных директоров вооружений.

Заседание назначено на 26 октября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Представлять Украину на Конференции национальных директоров вооружений будет заместитель министра обороны Александр Носов. Заметим, что до этого Украину уже приглашали принять участие в заседаниях конференции, но впервые речь идет о вопросах, относящихся к прерогативе исключительно НАТО.

На заседании обсудят инновации в сфере обороны, трансформации во взаимодействии с наукой и оборонно-промышленным комплексом и достижения оптимального соотношения военных нужд и бюджетных возможностей.

Напомним, ранее мы сообщали, что Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО. Также прекращает работу военная миссия связи НАТО в Москве, аккредитацию его сотрудников отзовут с 1 ноября. В столице РФ закрывают и информационное бюро Североатлантического альянса, которое было основано при посольстве Королевства.