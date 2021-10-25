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Ракурс
Украину пригласили на заседание комитета совета НАТО. Фото: НАТО

Впервые за 50 лет — Украину пригласили на заседание комитета совета НАТО

25 окт 2021, 21:20
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Украина в НАТО становится реальностью — наше государство впервые за полвека примет участие в заседании комитета Североатлантического совета НАТО по вооружениям — Конференции национальных директоров вооружений.

Заседание назначено на 26 октября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Представлять Украину на Конференции национальных директоров вооружений будет заместитель министра обороны Александр Носов. Заметим, что до этого Украину уже приглашали принять участие в заседаниях конференции, но впервые речь идет о вопросах, относящихся к прерогативе исключительно НАТО.


На заседании обсудят инновации в сфере обороны, трансформации во взаимодействии с наукой и оборонно-промышленным комплексом и достижения оптимального соотношения военных нужд и бюджетных возможностей.

Напомним, ранее мы сообщали, что Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО. Также прекращает работу военная миссия связи НАТО в Москве, аккредитацию его сотрудников отзовут с 1 ноября. В столице РФ закрывают и информационное бюро Североатлантического альянса, которое было основано при посольстве Королевства.

Источник: Ракурс


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