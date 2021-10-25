Впервые за 50 лет — Украину пригласили на заседание комитета совета НАТОhttps://racurs.ua/n162129-vpervye-za-50-let-ukrainu-priglasili-na-zasedanie-komiteta-soveta-nato.htmlРакурс
Украина в НАТО становится реальностью — наше государство впервые за полвека примет участие в заседании комитета Североатлантического совета НАТО по вооружениям — Конференции национальных директоров вооружений.
Заседание назначено на 26 октября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Представлять Украину на Конференции национальных директоров вооружений будет заместитель министра обороны Александр Носов. Заметим, что до этого Украину уже приглашали принять участие в заседаниях конференции, но впервые речь идет о вопросах, относящихся к прерогативе исключительно НАТО.
На заседании обсудят инновации в сфере обороны, трансформации во взаимодействии с наукой и оборонно-промышленным комплексом и достижения оптимального соотношения военных нужд и бюджетных возможностей.
Напомним, ранее мы сообщали, что Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО. Также прекращает работу военная миссия связи НАТО в Москве, аккредитацию его сотрудников отзовут с 1 ноября. В столице РФ закрывают и информационное бюро Североатлантического альянса, которое было основано при посольстве Королевства.