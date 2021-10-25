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Ракурс
Україну запросили на засідання комітету ради НАТО. Фото: НАТО

Вперше за 50 років — Україну запросили на засідання комітету ради НАТО

25 жов 2021, 21:20
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Україна в НАТО стає реальністю — наша держава вперше за півстоліття візьме участь у засіданні комітету Північноатлантичної ради НАТО з питань озброєнь — Конференції національних директорів озброєнь.

Засідання призначили на 26 жовтня. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Представляти Україну на Конференції національних директорів озброєнь буде заступник міністра оборони Олександр Носов. Зауважимо, що до цього Україну вже запрошували взяти участь у засіданнях конференції, але вперше йдеться про питання, що належать до прерогативи виключно членів НАТО.


На засіданні обговорюватимуть інновації у сфері оборони, трансформації у взаємодії з наукою та оборонно-промисловим комплексом та досягнення оптимального співвідношення воєнних потреб і бюджетних можливостей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Росія призупиняє роботу свого постійного представництва при НАТО. Також припиняє роботу військова місія зв’язку НАТО в Москві, акредитацію його співробітників відкличуть з 1 листопада. У столиці РФ закривають і інформаційного бюро Північноатлантичного альянсу, яке було засновано при посольстві Королівства Бельгії.

Джерело: Ракурс


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