Ризик ускладнень від COVID-19 виявився вищим, ніж від щеплення. Фото: istock

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Ускладнення від коронавірусу виявилися набагато більш небезпечними, ніж можливі побічні ефекти після вакцинації.

До такого висновку прийшли британські вчені, проаналізувавши дані про госпіталізацію 32 млн осіб. Про це повідомляє Nature Medicine.

Після вакцинації препаратом AstraZeneca вчені нарахували 38 випадків виникнення синдром Гієна-Барре на 10 млн осіб, а після перенесеного COVID-19 аналогічне значення склало 145.

При цьому після ковіду зростає ризик виникнення синдрому Гієна-Барре (145 випадків на 10 млн чоловік), енцефаліту (123 випадком на 10 млн чоловік), міастенії (163 випадків на 10 млн чоловік), а також геморагічного інсульту і паралічу Белла.

Кількість випадків ускладнень з боку нервової системи після вакцинації і коронавірусу порівнювали з частотою виникнення цих неврологічних захворювань в популяції.

Автори роботи дійшли висновку, що після захворювання на коронавірус вищий ризик виникнення ускладнень з боку нервової системи, ніж після введення коронавірусних вакцин.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що наукове відкриття вдалося зробити вченим — нове дослідження показало, що коронавірус може пошкоджувати кровоносні судини в головному мозку і тим самим порушувати когнітивні функції.

Джерело: Nature Medicine