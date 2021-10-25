Риск осложнений от COVID-19 оказался выше, чем от прививки

Риск осложнений от COVID-19 оказался выше, чем от прививкиhttps://racurs.ua/n162128-risk-oslojneniy-ot-covid-19-okazalsya-vyshe-chem-ot-privivki.htmlРакурс
Осложнения от коронавируса оказались гораздо более опасными, чем возможные побочные эффекты после вакцинации.
К такому выводу пришли британские ученые, проанализировав данные о госпитализации 32 млн человек. Об этом сообщает Nature Medicine.
После вакцинации препаратом AstraZeneca ученые насчитали 38 случаев возникновения синдром Гийена-Барре на 10 млн человек, а после перенесенного COVID-19 аналогичное значение составило 145.
При этом после ковида возрастает риск возникновения синдрома Гийена-Барре (145 случаев на 10 млн человек), энцефалита (123 случаем на 10 млн человек), миастении (163 случаев на 10 млн человек), а также геморрагического инсульта и паралича Белла.
Количество случаев осложнений со стороны нервной системы после вакцинации и коронавируса сравнивали с частотой возникновения этих неврологических заболеваний в популяции.
Авторы работы заключают, что после заболевания коронавирусом выше риск возникновения осложнений со стороны нервной системы, чем после введения коронавирусных вакцин.
Напомним, ранее мы сообщали, что научное открытие удалось сделать ученым — новое исследование показало, что коронавирус может повреждать кровеносные сосуды в головном мозге и тем самым нарушать когнитивные функции.
Источник: Nature Medicine