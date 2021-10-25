Риск осложнений от COVID-19 оказался выше, чем от прививки. Фото: istock

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Ракурс

Осложнения от коронавируса оказались гораздо более опасными, чем возможные побочные эффекты после вакцинации.

К такому выводу пришли британские ученые, проанализировав данные о госпитализации 32 млн человек. Об этом сообщает Nature Medicine.

После вакцинации препаратом AstraZeneca ученые насчитали 38 случаев возникновения синдром Гийена-Барре на 10 млн человек, а после перенесенного COVID-19 аналогичное значение составило 145.

При этом после ковида возрастает риск возникновения синдрома Гийена-Барре (145 случаев на 10 млн человек), энцефалита (123 случаем на 10 млн человек), миастении (163 случаев на 10 млн человек), а также геморрагического инсульта и паралича Белла.

Количество случаев осложнений со стороны нервной системы после вакцинации и коронавируса сравнивали с частотой возникновения этих неврологических заболеваний в популяции.

Авторы работы заключают, что после заболевания коронавирусом выше риск возникновения осложнений со стороны нервной системы, чем после введения коронавирусных вакцин.

Напомним, ранее мы сообщали, что научное открытие удалось сделать ученым — новое исследование показало, что коронавирус может повреждать кровеносные сосуды в головном мозге и тем самым нарушать когнитивные функции.

Источник: Nature Medicine