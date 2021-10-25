Первые морозы пришли в Киев

Киев. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n162127-pervye-morozy-prishli-v-kiev.html

Ракурс

В Киеве впервые этой осенью температура воздуха упала до −0,5ºС, что свидетельствует об окончании безморозного периода.

Плюсовая температура в столице продержалась 219 дней. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Средняя многолетняя дата первого заморозка в воздухе — 21 октября, а продолжительность безморозного периода равна 197 дней, говорится в сообщении метеостанции.

По данным наблюдений обсерватории, кратчайшие безморозные периоды в столице были в 1902 году и 1945 году — всего 144 дня, а самые длинные — 223 дня в 2008 и 2013 годах.

Официальное начало зимы наступит, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0 °C в сторону понижения. Средняя дата такого перехода в Киеве приходится на 29 ноября.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Киеве удивляет теплом. Ночь на минувшую пятницу в столице оказалась самой теплой за 141 год. Это был первый температурный рекорд этой осени.