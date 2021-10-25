Путин. Фото: RT

https://racurs.ua/n162126-putin-ispolzuet-gaz-kak-politicheskoe-orujie-gosdep.html

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«Северный поток-2», российский газопровод в обход Украины, не заработает до марта 2022 года.

Такое мнение высказал старший советник Госдепа США Амос Хохштейн, передает Reuters.

По его словам, сертификация Германией и Еврокомиссией газопровода «Северный поток-2» продлится до весны, и если Россия имеет запасы газа для этого трубопровода, то она должна увеличить поставки в Европу по действующим маршрутам.

В Госдепе отметили, что президент Российской Федерации Владимир Путин близится к тому, чтобы использовать газ как политическое оружие.

Если в России действительно есть газ для снабжения, а она предпочитает не делать этого, то это произойдет только в том случае, если Европа согласится с другими требованиями, которые абсолютно не связаны, — отметил Хохштейн.

Он добавил, что США не изменили негативного отношения к «Северному потоку-2», но перешли от попыток противодействовать строительству газопровода к нивелированию негативных последствий его введения в эксплуатацию.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Северный поток-2» могут запустить без сертификации по постановлению Европы. На такой риск европейские страны могут пойти под давлением России, которая «давит» в кризисных ситуациях для достижения своих целей.

Источник: Reuters