Держдеп. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n162126-putin-vykorystovuie-gaz-yak-politychnu-zbrou-derjdep.html

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«Північний потік-2», російський газогін в обхід України, не запрацює до березня 2022 року.

Таку думку висловив старший радник Держдепу США Амос Хохштейн, передає Reuters.

За його словами, сертифікація Німеччиною і Єврокомісією газопроводу «Північний потік-2» триватиме до весни, і якщо Росія має запаси газу для цього трубопроводу, то вона повинна збільшити постачання в Європу за чинними маршрутами.

У Держдепі наголосили, що президент Російської Федерації Володимир Путін наближається до того, щоби використовувати газ як політичну зброю.

Якщо в Росії дійсно є газ для постачання, а вона вважає за краще не робити цього, і це відбудеться тільки в тому випадку, якщо Європа погодиться з іншими вимогами, які абсолютно не пов’язані, — наголосив Хохштейн.

Він додав, що США не змінили негативного ставлення до «Північного потоку 2», але перейшли від спроб протидіяти будівництву газопроводу до нівелювання негативних наслідків його введення в експлуатацію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Північний потік-2» можуть запустити без сертифікації за ухвалою Європи. На такий ризик європейські країни можуть піти під тиском Росії, яка «давить» у кризових ситуаціях для досягнення своїх цілей.

Джерело: Reuters