Перші морози завітали до Києва. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/ua/n162127-pershi-morozy-zavitaly-do-kyieva.html

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У Києві вперше цієї осені температура повітря впала до −0,5ºС, що свідчить про закінчення безморозного періоду.

Плюсова температура в столиці протрималася 219 днів. Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Середня багаторічна дата першого заморозку в повітрі — 21 жовтня, а тривалість безморозного періоду дорівнює 197 днів, йдеться в повідомленні метеостанції. За даними спостережень обсерваторії найкоротші безморозні періоди в столиці були в 1902 та 1945 роках — лише 144 дні, а найдовші — 223 дні у 2008 та 2013 роках.

Офіційний початок зими відбудеться, коли середньодобова температура повітря стійко перейде через 0 °C у бік зниження. Середня дата такого переходу в Києві припадає на 29 листопада.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Києві дивує теплом. Ніч на минулу п’ятницю в столиці виявилася найтеплішою за 141 рік. Це був перший температурний рекорд цієї осені.