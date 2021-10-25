Свято. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n162132-26-jovtnya-yake-svyato-ta-v-kogo-imenyny.html

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Свято завтра — 26 жовтня — день пам’яті святого Карпа. Святі мученики Карп, єпископ Фіатирський, диякон Папіла, Агафодор і Агафоніка, сестра Папіли, постраждали в часи гоніння на християн імператора Декія в третьому столітті.

Правителю області, де жили святі, стало відомо, що Карп і Папіла не беруть участь у язичницьких святах. Він наказав привести порушників закону і спочатку спробував переконати їх в істинності римської релігії. Святі відповідали, що непристойно почитати богів помилкових. Тоді суддя наказав роздягнути мучеників і в залізних ланцюгах водити їх по місту, а потім прив’язати до коней і волочити з Фіатіри в сусіднє місто Барди.

За Карпом і Папілою добровільно пішли Агафодор і Агафоніка. У Сардах Агафодора забили до смерті воловими жилами, а Карпу, Папілі й Агафоніці відрубали голови. Святий Папіла за життя був відомий даром лікування хвороб; він і після своєї мученицької смерті подає зцілення всім, хто звертається до нього з вірою.

Також у цей день шанують Іверську ікону — їй молилися про позбавлення від різних напастей, про втіху в бідах, від пожежі, про примноження родючості землі. У минулі часи цей день називали лазневий побут. На полиці протопленої лазні настоювали в молоці цілющі трави.

Народні прикмети на 26 жовтня:

півень ввечері кукурікає — до зміни погоди;

півні заспівали рано вранці — потеплішає.

Іменини відзначають власники таких імен: