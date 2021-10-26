Коронавірус. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n162135-19-tys-hvoryh-i-mayje-3-tys-ushpytalenyh-koronavirus-v-ukrayini-infografika.html

Ракурс

Коронавірус в Україні наближається до піка. За минулу добу, 25 жовтня, вірус виявили у 19 тис. 120 громадян. До лікарень потрапили 2 тис. 939 інфікованих.

Померли від хвороби 734 українців. Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 тис. 760 випадків), Одеській (1 тис. 605 хворих), Запорізькій (1 тис. 335 інфікованих), Харківській (1 тис. 255 заражень) і Херсонській (1 тис. 222 захворілих) областях.

Щеплення від коронавірусу за минулу добу дістали 254 тис. 920 людей. Одну дозу отримали 185 тис. 786 людей, повністю імунізовані — 69 тис. 134 людей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що обов’язкова вакцинація від коронавірусу в Україні стосується працівників сфери освіти та держслужбовців. Невакцинованих чиновників і вчителів з 8 листопада почнуть відсторонювати від роботи.