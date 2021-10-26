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Смертность в Украине. Инфографика: Минздрав

Рекорд смертей от коронавируса зафиксировали в Украине (ИНФОГРАФИКА)

26 окт 2021, 09:44
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Коронавирус в Украине достигает осеннего пика. Только за минувшие сутки, 25 октября, от инфекции умерли 734 украинца.

Всего количество летальных исходов за неделю увеличилось на 36%. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Смертность в Украине. Инфографика: Минздрав


Наибольшее количество смертей зафиксировали в таких регионах:

  • Херсонская область;
  • Запорожская область;
  • Днепропетровская область.

Отметим, что до этого глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украина начала закупку кислорода в Польше из-за того, что остановился украинский завод, который производил кислород. По его словам, в украинских больницах в 5−6 раз возросло потребление кислорода на одного пациента, госпитализированного с «Дельтой», а общее количество необходимого кислорода в сутки составляет 977 тысяч литров в минуту.

Смертность в Украине. Инфографика: МинздравНапомним, ранее мы сообщали, что медицинский кислород в больницах Херсонской области заканчивается — его запасов хватит только на трое суток. В сутки в регионе используется почти 15 тонн кислорода. Ситуацию с нехваткой кислорода власти области называют сложной, но некритической.

Источник: Ракурс


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