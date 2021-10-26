Смертность в Украине. Инфографика: Минздрав

https://racurs.ua/n162137-rekord-smertey-ot-koronavirusa-zafiksirovali-v-ukraine-infografika.html

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Коронавирус в Украине достигает осеннего пика. Только за минувшие сутки, 25 октября, от инфекции умерли 734 украинца.

Всего количество летальных исходов за неделю увеличилось на 36%. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Наибольшее количество смертей зафиксировали в таких регионах:

Херсонская область;

Запорожская область;

Днепропетровская область.

Отметим, что до этого глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украина начала закупку кислорода в Польше из-за того, что остановился украинский завод, который производил кислород. По его словам, в украинских больницах в 5−6 раз возросло потребление кислорода на одного пациента, госпитализированного с «Дельтой», а общее количество необходимого кислорода в сутки составляет 977 тысяч литров в минуту.

Напомним, ранее мы сообщали, что медицинский кислород в больницах Херсонской области заканчивается — его запасов хватит только на трое суток. В сутки в регионе используется почти 15 тонн кислорода. Ситуацию с нехваткой кислорода власти области называют сложной, но некритической.