Зона. Фото: istock

https://racurs.ua/n162146-novye-krasnye-zony-anonsirovali-v-minzdrave-gde-usilyat-karantin-video.html

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Карантин в Украине будут усиливать — в ближайшее время в список «красной» зоны могут попасть новые регионы.

«Красная» зона может расшириться еще на пять областей. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

В «красную» зону могут попасть:

Житомирская область;

Луганская область;

Львовская область;

Хмельницкая область;

Черниговская область.

До этого Ляшко заявлял, что 13 областей окажутся в «красной» зоне адаптивного карантина. Сейчас «красная» зона действует уже в Херсонской, Одесской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Ровенской областях. Среднее время пребывания в «красной» зоне во время весенней волны составило 37 дней.

Напомним, ранее мы сообщали, что в «красной» зоне сейчас находится восемь областей, в «желтой» — вдвое меньше.