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Ракурс
Зона. Фото: istock

Новые «красные» зоны анонсировали в Минздраве — где усилят карантин (ВИДЕО)

26 окт 2021, 11:30
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Карантин в Украине будут усиливать — в ближайшее время в список «красной» зоны могут попасть новые регионы.

«Красная» зона может расшириться еще на пять областей. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.


В «красную» зону могут попасть:

  • Житомирская область;
  • Луганская область;
  • Львовская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черниговская область.

До этого Ляшко заявлял, что 13 областей окажутся в «красной» зоне адаптивного карантина. Сейчас «красная» зона действует уже в Херсонской, Одесской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Ровенской областях. Среднее время пребывания в «красной» зоне во время весенней волны составило 37 дней.

Напомним, ранее мы сообщали, что в «красной» зоне сейчас находится восемь областей, в «желтой» — вдвое меньше.

Источник: Ракурс


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