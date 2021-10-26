Вакцинация от коронавируса. Фото: Слово и дело

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Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается, в то же время после прививки умерли 95 вакцинированных. Такое количество смертей зарегистрировали с начала вакцинальной кампании и до середины сентября.

77 летальных случаев не были связаны с вакцинацией, еще 18 смертей расследуются. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью «Украинской правде».

Он уточнил, что по состоянию на 26 октября у 119 человек в течение месяца зарегистрировали серьезные неблагоприятные события после иммунизации.

Но эта цифра ни о чем. Если вы посмотрите на количество людей, которые умирают в Украине за определенный период времени… К примеру, от инсульта каждые шесть минут умирает человек. Он может произойти у пожилого человека, который пришел сделать прививку, — сказал Ляшко.

По его словам, в Украине нет ни одного случая доказанной связи между прививкой и смертью человека.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине продолжается, однако низкими темпами. Осенью начался новый всплеск, тысячи людей оказались в больницах.

Одной из причин осложнений коронавируса является отсутствие прививки. Эпидемиолог Татьяна Чумаченко считает, что нельзя притягивать к побочному эффекту от вакцины все сбои со здоровьем, которые возникают у украинцев после прививки.

Если у человека повысилась температура после вакцинации, то это не обязательно из-за прививки. Например, человек что-то съел некачественное, у него развилась кишечная инфекция и повысилась температура. Поэтому хотелось бы, чтобы те, кто так эмоционально высказываются о вреде вакцинации, несли ответственность за свои слова, — отметила эпидемиолог.



Она также рассказала, что коронавирус SARS-CoV-2 может «запустить» в организме ряд патологий, которые могли бы и не развиться без инфицирования.

Источник: «Украинская правда»