Вакцинація від коронавірусу в Україні. Фото: Слово і діло

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Вакцинація від коронавірусу в Україні триває, водночас після щеплення померли 95 вакцинованих. Таку кількість смертей зареєстрували від початку вакцинальної кампанії й до середини вересня.

77 летальних випадків не були пов’язані з вакцинацією, ще 18 смертей розслідуються. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю «Українській правді».

Він уточнив, що станом на 26 жовтня у 119 людей упродовж місяця зареєстрували серйозні несприятливі події після імунізації.

Але ця цифра ні про що. Якщо ви подивитесь на кількість людей, які помирають в Україні за певний проміжок часу… Наприклад, від інсульту кожні шість хвилин помирає людина. Він може статися в людини похилого віку, яка прийшла зробити щеплення, — сказав Ляшко.

За його словами, в Україні нема жодного випадку доведеного зв’язку між щепленням і смертю людини.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні триває, однак низькими темпами. Восени розпочався новий спалах, тисячі людей опинилися в лікарнях.

Однією з причин ускладнень коронавірусу є відсутність щеплення. Епідеміолог Тетяна Чумаченко вважає, що не можна притягувати до побічного ефекту від вакцини всі збої зі здоров’ям, які виникають в українців після щеплення.

Якщо в людини підвищилася температура після вакцинації, то це не обов’язково через щеплення. Наприклад, людина щось з’їла недоброякісне, у неї розвинулася кишкова інфекція та підвищилася температура. Тому хотілося б, щоб ті, хто так емоційно висловлюються про шкоду вакцинації, несли відповідальність за свої слова, — зазначила епідеміолог.



Вона також розповіла, що коронавірус SARS-CoV-2 може «запустити» в організмі низку патологій, які могли б і не розвинутися без інфікування.

Джерело: «Українська правда»