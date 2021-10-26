Моршин. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/ua/n162144-eksperyment-u-morshyni-sered-scheplenyh-nemaie-gospitalizovanyh-z-covid-19.html

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Вакцинація від коронавірусу триває в Україні. У курортному Моршині на Львівщині, який взяв участь в експерименті Міністерства охорони здоров’я (МОЗ), жоден хворий на коронавірус не потребує госпіталізації.

В Моршині всього 22 людини хворіють на коронавірус — з них вісім вакцинованих, але жодна людина не потрапила в лікарню. Про це повідомив міський голова Моршина Руслан Ільницький, передає «Укрінформ».

Якщо влітку в нас не було жодної хворої людини, то з появою штаму «Дельта» маємо таку тенденцію. Але за увесь цей період жоден хворий не був госпіталізований. Хворіють в легкій і середній формі, тому лікуються вдома на самоізоляції, — зазначив Ільницький.

Він наголосив, що експеримент вдався з різних підходів, оскільки госпіталізованих нема.

І якщо говорити про економічний чинник, бо це також була наша мотивація, коли зверталися в МОЗ, то все літо і зараз в нас є відпочивальники, санаторії працюють на повну потужність. За вимогами, що є в Україні, всі працівники санаторіїв вакциновані на 90−100%, тому цей експеримент нам суттєво допоміг вийти з економічно-пандемійної кризи. В нас було виконання бюджету у квітні 50%, тепер 86−87%, — додав Ільницький.

Зауважимо, що станом на 26 жовтня в Моршині вакциновано першою дозою 75%, а двома — 74% дорослого населення міста. У курортному Моршині Львівської області 16 квітня запустили пілотний проект МОЗ з масового вакцинування містян від коронавірусу для вироблення колективного імунітету. За короткі терміни в місті вдалося щепити 70% дорослого населення. До появи штаму «Дельта» в Моршині тривалий час не було жодного інфікованого COVID-19.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні зафіксували найнебезпечнішу на сьогодні мутацію коронавірусу «Дельта».

Джерело: Укрінформ