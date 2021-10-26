Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

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Вакцинація від коронавірусу в Україні триває, однак низькими темпами. Водночас Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) закликає українців не зволікати зі щепленням.

Очільник відомства Віктор Ляшко заявив, що після вакцинації циркуляція вірусу продовжиться, але вона не буде критичною для системи охорони здоров’я. Про це він сказав в інтерв’ю «Українській правді».

Ми не лише врятуємо життя, а й не будемо навантажувати систему, і ті, хто потребують допомоги з іншими хворобами, зможуть її отримати, — зазначив він.

Також Ляшко розповів, що українці вірять різним фейкам про коронавірус, тому бояться вакцинуватися. Так він пояснив, чому досі не виконав обіцянки вакцинувати 70% населення України до кінця року.

Сьогодні мені прислали відео, яке було записане біля одного з вакцинальних центрів в Чернігівській області… Люди розказували, що першіння в горлі та втрата смаку — це не ковід, а діоксид азоту, які розпилюють оті, хто літають зверху над містом, — сказав очільник МОЗ.

За його словами, збільшення кількості охочих вакцинуватися почалося після нового осіннього спалаху хвороби. Також вплинули посилення карантинних обмежень у «червоних» зонах.

Ляшко уточнив, що вакцини в країні вистачає, тож МОЗ і далі проводить рекламну кампанію, щоб переконати людей зробити щеплення.

Нагадаємо, коронавірус в Україні досягає осіннього піка. Лише за минулу добу, 25 жовтня, від інфекції померли 734 українці. Усього кількість летальних випадків за тиждень збільшилася на 36%.

Джерело: «Українська правда»