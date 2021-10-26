Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

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Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается, но низкими темпами. В то же время Министерство здравоохранения (МОЗ) призывает украинцев не медлить с прививкой.

Глава ведомства Виктор Ляшко заявил, что после вакцинации циркуляция вируса продолжится, но она не будет критической для системы здравоохранения. Об этом он сказал в интервью «Украинской правде».

Мы не только спасем жизни, но и не будем нагружать систему, и нуждающиеся в помощи с другими болезнями смогут ее получить, — отметил он.

Также Ляшко рассказал, что украинцы верят разным фейкам о коронавирусе, поэтому боятся вакцинироваться. Так он объяснил, почему до сих пор не выполнил обещания вакцинировать 70% населения Украины до конца года.

Сегодня мне прислали видео, которое было записано возле одного из вакцинальных центров в Черниговской области… Люди рассказывали, что першение в горле и потеря вкуса — это не ковид, а диоксид азота, который распыляют сверху над городом, — сказал глава Минздрава.

По его словам, увеличение количества желающих вакцинироваться началось после новой осенней вспышки болезни. Также повлияли усиления карантинных ограничений в «красных» зонах.

Ляшко уточнил, что вакцины в стране хватает, поэтому Минздрав продолжает проводить рекламную кампанию, чтобы убедить людей вакцинироваться.

Напомним, коронавирус в Украине достигает осеннего пика. Только за минувшие сутки, 25 октября, от инфекции умерли 734 украинца. Всего количество летальных исходов за неделю увеличилось на 36%.

Источник: «Украинская правда»